В Тольятти в ДТП на переходе пострадали двое детей, семилетний мальчик находится в реанимации

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В 18 часов на Автозаводском шоссе 47-летний водитель "Опеля" выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил сбил 7-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой.На улице Механизаторов в 19:40 32-летний водитель Hyundai Solaris, проезжая мимо дома № 5 "б", сбил 17- летнего подростка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Юноша получил множественные ушибы и ссадины.