В Тольятти упавший на детскую площадку строительный кран разнес в щепки игровые комплексы
11 февраля 2018 13:19
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"Кран смял металлический забор, которым ограждена стройка, и буквально в щепки разнес игровые комплексы, расположенные на детской площадке", — сообщил очевидец.
Последствия ЧП предстоит устранять компании-застройщику.
Фото очевидца/63.ru
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