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В Тольятти упавший на детскую площадку строительный кран разнес в щепки игровые комплексы

11 февраля 2018 13:19
1024
Игровая площадка располагалась близко к стройке.
Рано утром в воскресенье на улице Александра Матросова, 4а прямо на детскую площадку рухнул строительный кран. Игровая площадка располагалась близко к стройке. К счастью на ней ещё никто не играл, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидца.

"Кран смял металлический забор, которым ограждена стройка, и буквально в щепки разнес игровые комплексы, расположенные на детской площадке", — сообщил очевидец.

Последствия ЧП предстоит устранять компании-застройщику.



Фото очевидца/63.ru
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