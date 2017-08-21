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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти у жителя соседней республики злоумышленник силой отобрал портмоне и два телефона

21 августа 2017 15:36
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Грабителем оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений нигде не работающий 39-летний местный житель.
В отдел полиции Тольятти поступило сообщение от жителя одной из близлежащих республик, что около магазина на улице Победы в отношении него совершено преступление.

По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что к потерпевшему подошел ранее незнакомый мужчина и потребовал деньги. По предварительным данным, получив отказ, злоумышленник, применив насилие, открыто похитил у пострадавшего портмоне и два телефона. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений нигде не работающий 39-летний местный житель.

По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Часть имущества возвращена владельцу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:     ГУ МВД России по Самарской области 
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