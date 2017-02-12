В Тольятти у водителя из Свердловской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение

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Исследование показало, что удостоверение имеет признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 31-летний правонарушитель проживает в Свердловской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По имеющимся сведениям, за поддельные права мужчина заплатил 10 000 рублей.В настоящее время полицией приняты меры по установлению лица, изготовившего подложный документ. По результатам проведенной проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в изготовлении поддельного документа», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.