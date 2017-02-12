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В Тольятти у водителя из Свердловской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение

12 февраля 2017 12:40
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По имеющимся сведениям, за поддельные права мужчина заплатил 10 000 рублей.
Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж», расположенном в Комсомольском районе Тольятти, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом. Документ был изъят и направлен на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение имеет признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 31-летний правонарушитель проживает в Свердловской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По имеющимся сведениям, за поддельные права мужчина заплатил 10 000 рублей.

В настоящее время полицией приняты меры по установлению лица, изготовившего подложный документ. По результатам проведенной проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в изготовлении поддельного документа», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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