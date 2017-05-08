В Тольятти у пассажира «Volkswagen» изъяли пакет с марихуаной
8 мая 2017 14:24
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По данным полицейских, злоумышленник – безработный житель г. Жигулевск 1975 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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