В Тольятти таксист угнал «Nissan X-Trail», принадлежащий клиенту, которого он подвозил

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По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Стражи порядка установили, что пострадавший припарковал автомобиль возле своего дома накануне вечером, а утром не обнаружил его на оставленном месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 39-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Автозаводского района. Полицейские выяснили, что злоумышленник работает в такси и в день совершения преступления подвозил потерпевшего домой.По предварительным данным, пассажир, выходя из машины, выронил ключи от своего автомобиля. Подозреваемый, дождавшись, пока мужчина зайдет в подъезд, с помощью сигнализации вычислил машину и чуть позже отогнал ее в Ставропольский район.Транспортное средство было обнаружено правоохранителями и впоследствии возвращено законному владельцу.В настоящее время угонщик задержан, расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.