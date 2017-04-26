В Тольятти сын одним ударом ножа убил своего отца

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По указанному в сообщении адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. Полицейские установили, что потерпевший жил вместе со своим сыном и был недоволен его асоциальным образом жизни. По предварительным данным правоохранителей, мужчина 1976 года рождения в день совершения преступления в очередной раз употреблял спиртные напитки, на что отец сделал ему замечание. В ответ сын сначала начал оскорблять пенсионера, а потом схватил нож и нанес отцу удар в область грудной клетки.Сотрудников медицинского учреждения вызвал приятель сына, который зашел к ним в гости. По данным медиков, от полученных травм пенсионер скончался в карете скорой помощи.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.