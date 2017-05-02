В Тольятти столкнулись две «Lada Granta», пострадала девушка - пассажирка одного из автомобилей
2 мая 2017 15:15
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Одно из ДТП произошло в 04:00 на улице Свердлова в Автозаводском районе города Тольятти.
26-летний водитель автомобиля «Lada Granta» (водительский стаж - 3 года) двигался со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Ворошилова. Не выбрав безопасную дистанцию, автомобилист столкнулся с автомашиной такой же марки под управлением мужчины 1980 года рождения (стаж - 17 лет), двигавшейся впереди в попутном направлении. В результате ДТП 25-летняя пассажирка второго авто получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение.
На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения предполагаемый виновник ДТП ответил отказом.
По данным инспекторов ГИБДД, второй автомобилист в момент аварии был трезв.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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