В Тольятти столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие

163

В результате столкновения автобуса и маршрутного такси пострадало 4 человека, которые получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в городскую больницу. все пострадавшие находились в маршрутке. Водители не пострадали.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, пишут в группе «Происшествия Тольятти»