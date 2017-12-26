В Тольятти столкнулись ГАЗ-2325 и Hyundai Solaris

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25 декабря вечером в Тольятти произошла дорожная авария. Мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-2325, двигался по улице Тополиной со стороны Южного шоссе. По предварительной информации полицейских, в районе дома № 1«Б» улице 70 лет Октября, при выполнении маневра поворота налево, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, которая двигалась во встречном направлении, после столкновения автомашина ГАЗ-2325 изменила направление движения и наехала на стоящую автомашину Hyundai Sonata.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины Hyundai Solaris. Мужчина 1984 года рождения получил травмы головы, а 26-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье травму головы и руки. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.