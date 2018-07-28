В Тольятти спасатели эвакуировали из горящей квартиры двух маленьких детей
28 июля 2018 22:31
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Горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 5 единиц техники.
Пожар был локализован в 13:48, пожар ликвидирован в 13:49.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома. Загорелись вещи на балконе. Огонь быстро набирал силу и прошел в одну из комнат.
В охваченной пламенем квартире находились двое детей четырех и семи лет. Взрослых с ними в тот момент не было.
Пожарные смогли быстро проникнуть в горящее жилище. Детей они обнаружили на кухне, эвакуировали и передали врачам "скорой помощи". Медики не нашли у них травм и признаков отравления продуктами горения.
Детей спасали пожарные 31 ОФПС.
Фото из архива облМЧС
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