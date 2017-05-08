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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали вора через 15 минут после кражи им велосипеда

8 мая 2017 14:36
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Они передали ранее судимого мужчину 1978 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.
Ночью экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. На улице Чапаева сотрудники Росгвардии обратили внимание на странного велосипедиста – увидев служебный автомобиль, он резко изменил направление движения и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали мужчину, чтобы выяснить причины его подозрительного поведения.

Проверив велосипедиста по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что он находится в розыске. При этом под курткой у мужчины находился перекушенный противоугонный велосипедный тросик, а в кармане лежали кусачки. На вопрос о том, откуда велосипед, тольяттинец признался, что за пятнадцать минут до этого украл его
из подъезда дома, расположенного в проезде Суворова.

Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого мужчину 1978 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области. 
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