В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали вора через 15 минут после кражи им велосипеда

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Проверив велосипедиста по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что он находится в розыске. При этом под курткой у мужчины находился перекушенный противоугонный велосипедный тросик, а в кармане лежали кусачки. На вопрос о том, откуда велосипед, тольяттинец признался, что за пятнадцать минут до этого украл егоиз подъезда дома, расположенного в проезде Суворова.Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого мужчину 1978 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.