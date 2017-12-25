В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя без прав

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Управлявший автомобилем местный житель действительно имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что документы на право управления транспортным средством у 32-летнего мужчины отсутствуют – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД. В настоящее время в отношении мужчины в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.