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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя без прав

25 декабря 2017 14:15
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Возбуждено уголовное дело.
Патрулировавший Центральный район Тольятти экипаж вневедомственной охраны на улице Баныкина обратил внимание на автомобиль «Шевроле Спарк». Поводом для этого стали маневры иномарки на проезжей части: она петляла из стороны в сторону и периодически наезжала на бордюрное ограждение. Предположив, что находившийся за рулем мужчина может быть не трезв, стражи правопорядка остановили машину.

Управлявший автомобилем местный житель действительно имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что документы на право управления транспортным средством у 32-летнего мужчины отсутствуют – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.

Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД. В настоящее время в отношении мужчины в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.





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