В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину с мешком краденых аккумуляторов

81

Увидев служебный автомобиль, он бросил большой мешок, который нес, и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали пешехода, чтобы выяснить причины столь странного поведения.Сотрудники Росгвардии выяснили, что в мешке находятся две аккумуляторных батареи от грузового автомобиля. По словам задержанного, он намеревался сдать их в расположенный поблизости пункт приема бывших в употреблении аккумуляторов.При этом ранее по ориентировке похожее оборудование проходило в качестве похищенного с автомобиля «КАМАЗ»,принадлежащего 39-летнему местному жителю.Сотрудники Росгвардии передали задержанного мужчину 1988 года рождения прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.