В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину с мешком краденых аккумуляторов
25 апреля 2017 17:14
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Увидев служебный автомобиль, он бросил большой мешок, который нес, и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали пешехода, чтобы выяснить причины столь странного поведения.
Сотрудники Росгвардии выяснили, что в мешке находятся две аккумуляторных батареи от грузового автомобиля. По словам задержанного, он намеревался сдать их в расположенный поблизости пункт приема бывших в употреблении аккумуляторов.
При этом ранее по ориентировке похожее оборудование проходило в качестве похищенного с автомобиля «КАМАЗ»,
принадлежащего 39-летнему местному жителю.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного мужчину 1988 года рождения прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
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