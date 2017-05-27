В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл шесть планшетных компьютеров в ТЦ

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Патрульные приняли решение проверить гражданина на причастность к данному преступлению. Он был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что один из украденных гаджетов был сдан тольяттинцем в ломбард.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Его продолжают проверять на причастность к другим противоправным деяниям, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото pixabay.com