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В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл шесть планшетных компьютеров в ТЦ

27 мая 2017 14:55
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
На улице Ворошилова в Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой. В одном из торговых центров, ранее судимый житель Тольятти 1987 года рождения, украл шесть планшетных компьютеров.

Патрульные приняли решение проверить гражданина на причастность к данному преступлению. Он был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что один из украденных гаджетов был сдан тольяттинцем в ломбард.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Его продолжают проверять на причастность к другим противоправным деяниям, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото pixabay.com 
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