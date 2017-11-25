В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами

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Ночью инспекторы дорожно-патрульной службы на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» остановили автомобиль. Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что водительское удостоверение поддельное.Как установили полицейские, подозреваемому 27 лет, в настоящее время он нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области