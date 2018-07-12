В Тольятти случайный прохожий спас тонущую в Волге женщину
12 июля 2018 21:54
107
Прохожий смог вытащить женщину на берег, когда она уже теряла сознание. Мужчина вызвал скорую и до приезда медиков оказывал пострадавшей помощь.
Врачи госпитализировали женщину.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 июля 2018 16:34
Закон
156
12 июля 2018 16:31
Закон
150
12 июля 2018 14:08
Выделенных государством на покупку микрофонов для выступления. Закон
163
12 июля 2018 11:21
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей. Закон
141
11 июля 2018 18:49
В конце июня 2018 года на одном улетевшем с полигона снаряде подорвался местный житель, косивший траву. Закон
243
11 июля 2018 18:23
Это постановление направлено на защиту интересов граждан, у которых украли или угнали автомобиль. Закон
292
11 июля 2018 18:08
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей. Закон
296
Происшествия
12 июля 2018 21:54
Врачи госпитализировали женщину. Происшествия
95
12 июля 2018 19:42
Программа фиксирует изображения, факты и координаты прикосновения пальцев к дисплею, сопоставляя эти данные друг с другом. Компания собирает все данные, которые... Происшествия
193
12 июля 2018 18:30
Оба пострадавших были госпитализированы. Происшествия
118
Криминал
12 июля 2018 10:15
Она получила 25 тысяч рублей за проставление экзамена. Криминал
132
7 июля 2018 11:51
Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Криминал
517
6 июля 2018 12:57
Сумма ущерба пока не определена — в материалах дела идет речь о хищении более 1 млн руб. Криминал
363
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
193
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
284
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
477
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2005
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2432
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
965
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
869
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2582
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1645
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2820
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
230
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
580
Мероприятия