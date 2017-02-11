В Тольятти случайный гость силой отобрал у хозяев квартиры телевизор и два сотовых телефона

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В квартире проживает мужчина 1964 года рождения и его 48-летняя жена. Вечером женщина отправилась в кафе, где познакомилась с одним из посетителей. Они выпили, женщина засобиралась домой, и мужчина предложил поехать вместе с ней, так как в этом же доме якобы проживал его приятель. Прибыв на место, новые знакомые продолжили распитие спиртного в подъезде дома, после чего зашли в квартиру, где к ним присоединился муж женщины.В ходе совместного употребления алкоголя между гостем и супругами возникла ссора. Во время конфликта злоумышленник, применив физическую силу, открыто похитил из квартиры телевизор и два сотовых телефона, после чего скрылся. Утром супруги обратились в полицию. Сумму причиненного ущерба они оценили примерно в 15 тысяч рублей.Сотрудники органов внутренних дел установили личность и задержали мужчину – безработного местного жителя 1988 года рождения. Мужчина признался в краже и рассказал, что продал похищенный телевизор и один сотовый телефон (их место нахождения сейчас устанавливается), второй телефон в присутствии понятых был изъят у него по месту жительства.По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.