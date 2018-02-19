В Тольятти школьник ограбил подростка

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С целью установления дополнительных свидетелей о случившемся сотрудники органов внутренних опросили работников торгового центра, отсмотрели записи с расположенных неподалеку камер видеонаблюдения. Со слов пострадавшего и очевидцев оперативники составили ориентировку на подозреваемого. По факту грабежа возбудили уголовное дело.На причастность к нападению сотрудники полиции проверяли подростков, уже совершавших в прошлом противоправные деяния и состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также отрабатывали места возможного сбыта похищенного имущества.Сотрудники уголовного розыска Тольятти задержали школьника 2002 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал, что отважился на преступление из-за нехватки денежных средств. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают местонахождение похищенного средства связи и проверяют подростка на причастность к аналогичным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.