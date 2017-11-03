В Тольятти с лета не могут найти 30-летнего мужчину
3 ноября 2017 12:50
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В Тольятти идут поиски Алексея Шагрова. Мужчина 1988 года рождения еще 25 августа ушел из дома, расположенного в Центральном районе. До сих пор его местонахождение неизвестно, пишет TLTgorod.
Приметы Алексея Шагрова: на вид 25-30 лет, рост 177 см., худощавого телосложения. Был одет: черная майка, бежевые джинсы, черные ботинки.
«Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: ОУР 8(8482)93-48-78, 8(8482)93-48-77, 8(906)129-53-48, 8(937)999-64-34, 8(929)714-59-81, 102 или 02», - говорится в сообщении группы «Волонтеры г. Тольятти».
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