В Тольятти разыскивают 80-летнего пенсионера

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Винтаев Алексей Иванович 1936 года рождения 14 мая 2017 года вышел из дома в Автозаводском районе, и до настоящего времени о его местонахождении не известно.Пожилой мужчина объявлен в розыск ОП № 22 У МВД. Как сообщили TLTgorod активисты ДПСО г. Тольятти, пенсионер нуждается в медицинской помощи.Приметы: на вид 80 лет.Был одет: темная клетчатая рубашка, черная куртка, коричневые брюки в полоску, черные туфли.Если Вам что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам:ОУР 8(8482)93-46-49, 8(927)771-39-22, ОДЧ 8(8482)93-46-028(929)714-59-81; 102 или 02 .