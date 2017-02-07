В Тольятти пьяный водитель на «KIA» попытался скрыться от сотрудников ДПС

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Используя отработанные методы и тактику блокирования транспортных средств, полицейские начали преследование нарушителя. Водитель автомобиля грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая аварийные ситуации. Не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения, полицейские остановили преследуемый автомобиль.Нарушитель, имевший явные признаки алкогольного опьянения, отказался от прохождения медосвидетельствования. По данному факту в отношении водителя собран административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что ранее к мужчине уже применялись меры административного воздействия за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Иномарка помещена на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.