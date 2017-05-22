В Тольятти пьяный подросток разъезжал на "шестерке" по городу

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Экипаж ДПС попытался остановить данный автомобиль, но водитель проигнорировал требование сотрудника полиции и попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Сотрудниками принято решение о преследовании правонарушителя. В районе дома № 7 на улице Революционной водитель, покинув свой автомобиль, попытался скрыться, но был задержан.Как установили полицейские, 17-летний молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом он не имеет прав. В отношении нарушителя собран материал по статье 264 Уголовного Кодекса РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.