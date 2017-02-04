В Тольятти пьяный молодой человек уснул прямо на снегу и попал в больницу с переохлаждением тела

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На станцию скорой помощи звонок поступил от прохожих. Они обнаружили, что молодой человек без сознания лежит посреди улицы. Как отметили медики, он был пьян. В настоящее время мужчина находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Еще один тольяттинец долго находился на холоде и обморозил пальцы на ногах. В течение десяти дней 37-летний мужчина пытался лечиться самостоятельно. Но в итоге был вынужден обратиться к врачам.