В Тольятти пропали две девушки-школьницы
2 февраля 2017 14:01
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Из детского социального учреждения самовольно ушли две несовершеннолетних воспитанницы.
Приметы девушек оперативный дежурный направил всем наружным службам полиции. В настоящее время полицейские продолжают опрашивать друзей, педагогов и одноклассников пропавших. Сотрудники органов внутренних дел осматривают чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывают крупные торговые центры и развлекательные учреждения. На поиски пропавших ориентирован весь личный состав тольяттинского гарнизона полиции.
Приметы пропавших:
Пшонкина Евгения: на вид 16 - 17 лет, рост 160 - 174 см., среднего телосложения, волосы прямые, светло-русые, глаза карие, имеется легкое косоглазие правого глаза.
Была одета: удлиненный пуховик горчичного цвета на замке с капюшоном, толстовка серого цвета, лосины пестрые, кроссовки розового цвета.
Трифонова Вера: на вид 16 - 17 лет, рост 155 - 160 см., среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые, до плеч, глаза зеленые, брови щетинистые, губы средние.
Была одета: темно-синяя парка, черные джинсы, черные лакированные ботинки с золотой бляшкой.
Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемых, просьба обращаться по телефонам: (8482) 93-46-02, 93-46-27, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
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