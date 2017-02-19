В Тольятти пропала девочка 15 лет

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17 февраля ушла из дома и и не вернулась девочка-подросток из Тольятти Лаврикова Милана Сергеевна 2001 г.р., сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт».Приметы пропавшей:Рост 170 см., телосложение среднее, волосы темно-русые, кудрявые, глаза карие.Была одета: куртка черная, джинсы черные,ботинки черные замшевые.У девочки был рюкзак зеленого цвета.