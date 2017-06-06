В Тольятти пропал 16-летний подросток

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Полиция Тольятти разыскивает 16-летнего Эдгара Габриеляна. Вчера, 5 июня, подросток вышел из дома в Автозаводском районе. В настоящее время его местонахождение не известно.Приметы Эдгара Габриеляна: рост 173 см., на вид 15 лет, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: куртка темно-синяя, брюки черно-зеленые, кроссовки коричневые.Знающих о местонахождении дподростка просят сообщить по телефонам: ОУР 8(8482)93-46-49, 8(927)771-39-22, ОДЧ 8(8482)93-46-02, 8(929)714-59-81; 102 или 02.