В Тольятти при развороте на Южном шоссе опрокинулся грузовик МАЗ

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Одно из ДТП произошло днем в Тольятти. 58-летний мужчина (водительский стаж 39 лет) управлял автомобилем МАЗ, двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Заставной в направлении села Ягодное, при развороте допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области