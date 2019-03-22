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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти при развороте на Южном шоссе опрокинулся грузовик МАЗ

22 марта 2019 16:08
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Водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.
21 марта на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних. Погибших нет. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло днем в Тольятти. 58-летний мужчина (водительский стаж 39 лет) управлял автомобилем МАЗ, двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Заставной в направлении села Ягодное, при развороте допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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