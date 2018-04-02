В Тольятти при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
2 апреля 2018 16:41
293
Горел частный дом на площади 20 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Пожар был локализован в 01:00, пожар ликвидирован в 01:01.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
После тушения пожара в доме были найдены тела погибших: мужчины 1968 года рождения и женщины. Личность последней пока не установлена, на вид ей около 50-52 лет. По предварительным данным, причиной смерти двух людей могло стать отравление продуктами горения. Следствие ведется, сообщает guberniatv.ru, со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.
Фото из архива облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 апреля 2018 17:17
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы». Закон
147
2 апреля 2018 16:52
Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины областного центра, а остальное отдал одному из своих приятелей. Закон
144
2 апреля 2018 16:31
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения. Закон
231
30 марта 2018 18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
255
30 марта 2018 16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела. Закон
214
30 марта 2018 15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
207
30 марта 2018 14:54
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две... Закон
209
Происшествия
2 апреля 2018 17:28
При этом женщина была крайне удивлена, увидев полицейских. Она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции. Происшествия
140
2 апреля 2018 16:41
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Происшествия
292
2 апреля 2018 15:26
Девочка 2006 года рождения была госпитализирована с травмой живота. Происшествия
370
Криминал
1 апреля 2018 12:14
Пострадали микрофинансовые организации. Криминал
384
1 апреля 2018 11:11
Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания. Криминал
352
1 апреля 2018 10:59
Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде. Криминал
281
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1411
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
835
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
756
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1631
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
941
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1044
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1634
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
978
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4265
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2418
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2896
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2777
Мероприятия