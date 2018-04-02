Я нашел ошибку
Главные новости: 
Марк Цукерберг назвал Тима Кука лгуном
Марк Цукерберг назвал Тима Кука лгуном
На ресурсе размещена полная информация для водителей автобусов, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения футбольного первенства.
Заработал специальный портал для перевозчиков ЧМ-2018
Автобус ПАЗ рассчитан на 23 пассажирских места.
Запущен автобус по маршруту «Жилой район «ЭкоГрад Волгарь» — Площадь Революции»
Елена Лапушкина отреагировала на ремонт улицы Мичурина во время снегопада
Елена Лапушкина отреагировала на ремонт улицы Мичурина во время снегопада
В этот день состоится матч ФНЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Кубань».
Первая тестовая игра на стадионе «Самара-Арена» пройдёт 6 мая
На этот час расчищено порядка 30% крыш, для контроля со вчерашнего дня выведен полный состав инспекторов ГЖИ, идёт адресная работа с обращениями граждан.
Дмитрий Азаров: "...самое пристальное внимание - очистке крыш. Важнее всего - обеспечить безопасность людей"
Чрезвычайных ситуаций в регионе не прогнозируется, однако специалисты принимают комплекс профилактических мер в 16 муниципальных районах, где существует возможность разлива.
На оперативном совещании, которое провел Дмитрий Азаров обсудили подготовку к паводку
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
сегодня  Понедельник, 2 апреля, 22:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/04:
USD 57.26
-0.5
EUR 70.56
-0.53
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

2 апреля 2018 16:41
293
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
2 апреля в 00:35 по адресу: Тольятти, Центральный район, улица Саратовская, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар был локализован в 01:00, пожар ликвидирован в 01:01.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 

После тушения пожара в доме были найдены тела погибших: мужчины 1968 года рождения и женщины. Личность последней пока не установлена, на вид ей около 50-52 лет. По предварительным данным, причиной смерти двух людей могло стать отравление продуктами горения. Следствие ведется, сообщает guberniatv.ru, со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.




Фото из архива облМЧС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
2 апреля 2018  17:17
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».
МВД и ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых и отслеживали их интернет-переписк
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».  Закон
147
2 апреля 2018  16:52
Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины города, а остальное отдал одному из своих приятелей.
В Самаре осужден молодой человек, укравший 10 мобильных телефонов из салона сотовой связи
 Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины областного центра, а остальное отдал одному из своих приятелей.  Закон
144
2 апреля 2018  16:31
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения.
Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших имущество в торговой точке на сумму более 2 миллионов рублей
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения.   Закон
231
30 марта 2018  18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.
Сотрудница администрации Тольятти пойдет под суд за получение взятки
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
255
30 марта 2018  16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.
В Сызрани мужчина зарегистрировал шесть мигрантов в развалившемся доме
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.   Закон
214
30 марта 2018  15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Самарец лишился свободы на 7 лет за убийство собутыльника
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.   Закон
207
30 марта 2018  14:54
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две непогашенные судимости.
Житель Безенчукского района получил реальный срок за угрозу убийством знакомой
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две... Закон
209
Весь список
Происшествия
2 апреля 2018  17:28
При этом женщина была крайне удивлена, увидев полицейских. Она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции.
Жительница Октябрьска арестована за тяжелое ранение ножом своего сожителя
При этом женщина была крайне удивлена, увидев полицейских. Она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции.   Происшествия
140
2 апреля 2018  16:41
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.   Происшествия
292
2 апреля 2018  15:26
Девочка 2006 года рождения была госпитализирована с травмой живота.
На Красноглинском шоссе столкнулись «Daewoo Matiz», «Лада Гранта» и «FordFocus», пострадала 12-летняя девочка
Девочка 2006 года рождения была госпитализирована с травмой живота.   Происшествия
370
Весь список
Криминал
1 апреля 2018  12:14
В Самаре выявили два факта мошенничества в сфере кредитования Пострадали микрофинансовые организации.
В Самаре выявили два факта мошенничества в сфере кредитования
Пострадали микрофинансовые организации. Криминал
384
1 апреля 2018  11:11
Ранее сызранец задержан за ограбление магазина Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания.
Ранее судимый сызранец задержан за ограбление магазина
Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания. Криминал
352
1 апреля 2018  10:59
Житель Жигулевска обокрал собственную мать и уснул на лестничной клетке
Житель Жигулевска обокрал собственную мать и уснул на лестничной клетке
Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде. Криминал
281
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1411
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
835
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
756
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1631
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
941
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1044
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1634
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
978
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4265
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2418
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2896
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2777
Весь список

Мероприятия
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Хворостянском районе в ДТП со "скорой помощью" двое человек погибли и двое пострадали

546

В Самаре планируют построить Южную обводную дорогу

532

На Красноглинском шоссе столкнулись «Daewoo Matiz», «Лада Гранта» и «FordFocus», пострадала 12-летняя девочка

369
за неделю

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1410

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1321

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

1319
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда