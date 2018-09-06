В Тольятти при пожаре на территории бывшего ОАО «Фосфор» погибли двое рабочих, начата доследственная проверка

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Произошло объёмное воспламенение емкости объёмом 10 куб.м, заполненной на 50% дизельной топливом, с последующим розливом на площади 200 кв. м.Пожару был присвоен повышенный ранг - «1-БИС».На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 12:20, пожар ликвидирован в 12:34.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Как передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор», во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом, произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.Следователи выехали на осмотр места происшествия, Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области