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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти при пожаре на территории бывшего ОАО «Фосфор» погибли двое рабочих, начата доследственная проверка

6 сентября 2018 18:50
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Произошло объёмное воспламенение емкости объёмом 10 куб.м, заполненной на 50% дизельной топливом, с последующим розливом на площади 200 кв. м.
6 сентября в 12:14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Тольятти, Центральный район, улица Ново-Заводская, территория АО «Новые Технологии» (территория бывшего ОАО «Фосфор»).

Произошло объёмное воспламенение емкости объёмом 10 куб.м, заполненной на 50% дизельной топливом, с последующим розливом на площади 200 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг - «1-БИС».

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был локализован в 12:20, пожар ликвидирован в 12:34.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.

Как передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор», во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом, произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.

Следователи выехали на осмотр места происшествия, Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти  начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области 
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