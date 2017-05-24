В Тольятти пресекли работу игорного заведения, возбуждено уголовное дело

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В момент осмотра помещения на месте находились 4 игрока и администратор заведения, которые пояснили, что играли в автоматы с целью получения выигрыша, денежные средства игроки предварительно передавали администратору.На месте происшествия обнаружены и изъяты деньги, 12 моноблоков, 1 сервер, 1 WiFi-роутер.По данному факту возбуждено уголовное дело.В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.Ход расследования взят прокуратурой Тольятти на контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.