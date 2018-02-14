В Тольятти пресечена незаконная игорная деятельность

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На момент проверки в помещении проводились азартные игры с использованием персональных компьютеров в сети Интернет.В ходе проведенных мероприятий из помещения изъяты 7 компьютеров, 500 рублей и документы.В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Ход проверки прокуратурой района взят на контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.