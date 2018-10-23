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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти пресечен незаконный оборот оружия и боеприпасов

23 октября 2018 13:48
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В Тольятти пресечен незаконный оборот оружия и боеприпасов Пожилой мужчина хранил их в гаражном боксе.
Пожилой мужчина хранил их в гаражном боксе.

В Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителями у 72-летнего ранее не судимого местного жителя в гаражном боксе на улице Комсомольская были обнаружены и изъяты предметы, схожие с боеприпасами и пистолетом.

Изъятое было передано сотрудникам полиции, после чего направлено на исследование. В ходе проведенных экспертиз получено заключение, что пистолет конструкции Макарова относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию и является пригодным для производства выстрелов. Также установлено, что 253 цилиндрических предмета калибра 9 мм являются боеприпасами, а именно патронами, пригодными для стрельбы.

Как пояснил полицейским задержанный, около десяти лет назад он приобрел пистолет и патроны у незнакомого мужчины и хранил в гаражном боксе. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает облМВД.

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