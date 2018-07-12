В Тольятти пожилой водитель на "Калине" сбил на переходе двух молодых мужчин

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Запрет на ввоз «санкционки» продлен до конца 2019 года.
Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго, ограничившего импорт продуктов в Россию
Врачи госпитализировали женщину.
В Тольятти случайный прохожий спас тонущую в Волге женщину
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.
Процесс передачи стадиона "Самара Арена" в собственность Самарской области должен завершиться к 1 января 2019 года
Переговоры Путина и Трампа должны пройти 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут обсудить перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире.
Трамп назвал конечным итогом российско-американского саммита прекращение войн и конфликтов и отказ всего мира от ядерного оружия
Речь идет о выводе денежных средств на основании неправомерных судебных решений, заявил на встрече с президентом глава Росфинмониторинга.
Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд рублей
Чтобы не испортить статистику смертности, выяснила прокуратура ЯНАО. Родные больного почти пять часов уговаривали врачей помочь ему.
Врачи скорой помощи в Новом Уренгое отказывались госпитализировать 92-летнего ветерана ВОВ
Пропавший после посещения Самары британский болельщик нашелся в гостинице в Москве. Российская полиция начала его разыскивать из-за того, что с 6 июля он не выходил на связь с родными.
Полиция нашла потерявшегося в России британского болельщика
В письме также указано, что иные юридические лица тоже обязаны прекратить создание технических условий для использования Telegram.
Роскомнадзор разослал операторам связи письмо с требованием закрыть свои Telegram-каналы
сегодня  Четверг, 12 июля, 23:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/07:
USD 62.21
0.11
EUR 72.68
-0.17
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти пожилой водитель на "Калине" сбил на переходе двух молодых мужчин

12 июля 2018 18:30
125
Оба пострадавших были госпитализированы.
Как передает паблик "Происшествия Тольятти" 12 июля, напротив 8 квартала водитель "Калины сбил двух человек".

По предварительной информации, водитель Лады, пожилой мужчина, двигался со стороны Приморского.

В районе дома номер 9 по улице Спортивной, он не пропустил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

В итоге, двое мужчин, предположительно 20-25 лет, после столкновения оказались на асфальте.

По словам очевидцев, один из них смог перевернуться на спину, а второй так и остался лежать лицом вниз.

По информации съемочной группы "Патруль Тольятти", оба пострадавших были госпитализированы.

Как стало известно, один в тяжелом состоянии, другой с диагнозом политравма.

Есть очевидцы, которые утверждают, что другие водители притормозили перед переходом, чтобы пропустить молодых людей.

Почему это не сделал водитель "Калины", выясняют сейчас сотрудники ДПС.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
12 июля 2018  16:34
Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку
Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку
  Закон
159
12 июля 2018  16:31
В Сызрани глава сельского поселения предстанет перед судом за получение взятки
В Сызрани глава сельского поселения предстанет перед судом за получение взятки
  Закон
152
12 июля 2018  14:08
Выделенных государством на покупку микрофонов для выступления.
Руководитель сборной Таджикистана по КВН получил 12 лет колонии строгого режима за растрату $13,5 тыс
Выделенных государством на покупку микрофонов для выступления.  Закон
163
12 июля 2018  11:21
Самарец, не оплативший во время задолженность по исполнительным производствам за нарушение ПДД, увеличил свой долг в 1,5 раза.
Самарец, не оплативший во время задолженность по исполнительным производствам за нарушение ПДД, увеличил свой долг в 1,5 раза
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей. Закон
141
11 июля 2018  18:49
В конце июня 2018 года на одном улетевшем с полигона снаряде подорвался местный житель, косивший траву.
Директор Чапаевского испытательного полигона оштрафован за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
В конце июня 2018 года на одном улетевшем с полигона снаряде подорвался местный житель, косивший траву.  Закон
243
11 июля 2018  18:23
Это постановление направлено на защиту интересов граждан, у которых украли или угнали автомобиль.
Собственники автомобилей получат право требовать возмещение ущерба с угонщиков
Это постановление направлено на защиту интересов граждан, у которых украли или угнали автомобиль.   Закон
292
11 июля 2018  18:08
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей.
Самарец в 1,5 раза увеличил свой долг за нарушение ПДД, не погасив его своевременно
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей.  Закон
296
Весь список
Происшествия
12 июля 2018  21:54
Врачи госпитализировали женщину.
В Тольятти случайный прохожий спас тонущую в Волге женщину
Врачи госпитализировали женщину.   Происшествия
117
12 июля 2018  19:42
Программа фиксирует изображения, факты и координаты прикосновения пальцев к дисплею, сопоставляя эти данные друг с другом. Компания собирает все данные, которые вводит пользователь, включая данные банковских карт.
Роскомнадзор намекнул, что приложение Burger King крадет данные банковской карты
Программа фиксирует изображения, факты и координаты прикосновения пальцев к дисплею, сопоставляя эти данные друг с другом. Компания собирает все данные, которые... Происшествия
196
12 июля 2018  18:30
Оба пострадавших были госпитализированы.
В Тольятти пожилой водитель на "Калине" сбил на переходе двух молодых мужчин
Оба пострадавших были госпитализированы.  Происшествия
121
Весь список
Криминал
12 июля 2018  10:15
В Новокуйбышевске преподаватель, обвиняемая в получении взятки, предстанет перед судом
В Новокуйбышевске преподаватель, обвиняемая в получении взятки, предстанет перед судом
Она получила 25 тысяч рублей за проставление экзамена. Криминал
132
7 июля 2018  11:51
Полиция задержала группу фальшивомонетчиков, в которую входили самарцы
Полиция задержала группу фальшивомонетчиков, в которую входили самарцы
Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Криминал
517
6 июля 2018  12:57
Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество
Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество
Сумма ущерба пока не определена — в материалах дела идет речь о хищении более 1 млн руб. Криминал
363
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
193
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
285
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
477
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2005
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2432
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
965
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
869
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2583
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1645
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2820
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
230
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
580
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают принять участие в Фестивале пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
На фанфесте в Самаре устроят праздник для волонтеров
Дмитрий Азаров: "Самое замечательное, что есть у Почты России - это люди, которые здесь работают"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда