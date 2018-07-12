В Тольятти пожилой водитель на "Калине" сбил на переходе двух молодых мужчин
12 июля 2018 18:30
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По предварительной информации, водитель Лады, пожилой мужчина, двигался со стороны Приморского.
В районе дома номер 9 по улице Спортивной, он не пропустил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
В итоге, двое мужчин, предположительно 20-25 лет, после столкновения оказались на асфальте.
По словам очевидцев, один из них смог перевернуться на спину, а второй так и остался лежать лицом вниз.
По информации съемочной группы "Патруль Тольятти", оба пострадавших были госпитализированы.
Как стало известно, один в тяжелом состоянии, другой с диагнозом политравма.
Есть очевидцы, которые утверждают, что другие водители притормозили перед переходом, чтобы пропустить молодых людей.
Почему это не сделал водитель "Калины", выясняют сейчас сотрудники ДПС.
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