В Тольятти пострадали 6 человек при столкновении автобуса и иномарки на "встречке"
19 января 2019 20:48
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По прибытии на место происшествия сотрудники полиции оказали первую помощь пострадавшим и организовали движение транспорта в объезд места ДТП.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля "Subaru" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внутригородским маршрутным автобусом.
В настоящее время медицинская помощь оказывается шести пассажирам общественного транспорта.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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