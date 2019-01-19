В Тольятти пострадали 6 человек при столкновении автобуса и иномарки на "встречке"

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По прибытии на место происшествия сотрудники полиции оказали первую помощь пострадавшим и организовали движение транспорта в объезд места ДТП.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля "Subaru" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внутригородским маршрутным автобусом.В настоящее время медицинская помощь оказывается шести пассажирам общественного транспорта.По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.