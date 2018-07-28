В Тольятти помощь спасателей потребовалась мужчине, который заплыл за буйки и начал тонуть

59

Спасатели незамедлительно подняли пострадавшего на спасательный катер и доставили на берег.Мужчине требовалась медицинская помощь.Прибывшие к месту врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего сердечный приступ.В 14:05 спасательная операция была успешно завершена, мужчину передали врачам СМП для дальнейшей госпитализации в больницу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области