В Тольятти полуторагодовалая девочка просунула голову между дужками коляски и застряла

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Потребовалась помощь спасателей ЦГЗ Тольятти. К ним позвонила женщина и сообщила, что у ее маленькой дочери голова застряла в коляске. Самостоятельно помочь дочке мама не смогла.Сотрудники ЦГЗ, прибыв на место ЧП, перекусили дужку коляски специальным инструментом и освободили малышку. Девочка не пострадала.