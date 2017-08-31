В Тольятти полицейские задержали молодого человека с пакетом марихуаны

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Полицейские пресекли попытку гражданина скрыться и приняли решение досмотреть его. В присутствии понятых у задержанного был обнаружен и изъят пакет с марихуаной массой 29,6 граммов, что относится к значительному размеру.По данным оперативников, 24-летний подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В настоящее время по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области