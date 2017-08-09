В Тольятти полицейские задержали автовора в момент продажи похищенной "Газели"

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Прибывшие на место полицейские задержали продавца, а также изъяли транспортное средство. В ходе работы сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанный, находясь на одном из рынков города, повредив замок автомобильной двери, похитил машину, намереваясь в дальнейшем продать ее. Причиненный ущерб составил 240 000 рублей. Мужчина в содеянном сознался, сообщив, что совершил преступление в связи с нехваткой денежных средств.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. По информации сотрудников полиции, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Автомобиль возвращен владельцу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области