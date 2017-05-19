В Тольятти полицейские установили обстоятельства падения с восьмого этажа пятилетнего мальчика

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Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что за несколько часов до происшествия малолетнего ребенка из детского сада забрала одиннадцатилетняя сестра. Мать обоих детей в это время находилась на работе. Оставив брата одного в кухне, девочка сначала вышла в подъезд, а потом и на улицу, чтобы помочь матери донести домой сумки с продуктами. Оставшись один, пятилетний ребенок подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна. Как сообщили очевидцы происшествия, с большой высоты ребенок упал в цветочную клумбу, что позволило избежать смертельного исхода.По факту выпадения ребенка из окна квартиры полицейскими проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы с матерью пострадавшего мальчика и его несовершеннолетней сестрой. Семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.