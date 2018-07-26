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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти полицейские раскрыли убийство по горячим следам

26 июля 2018 15:34
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По предварительным данным конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя.
Как следует из материалов, собранных полицейскими, тяжкое преступление произошло вечером 10 июля текущего года в Автозаводском районе города Тольятти.

Полицейские, прибыли на место, указанное в сообщении очевидца. В кратчайшие сроки правоохранители установили и опросили свидетелей инцидента, обеспечили сохранность следов и улик, изъяли предполагаемое орудие преступления – нож. Ориентировки с приметами подозреваемого были направлены всем оперативным службам.

Во время патрулирования дворов, расположенных недалеко от места преступления, экипаж патрульно-постовой службы полиции Тольятти в составе старшего сержанта полиции Владимира Мокшина и сержанта полиции Руслана Якупова обратили внимание на гражданина, схожего по приметам указанным в ориентировке. Увидев патрульную машину мужчина попытался скрыться во дворах, но в ходе непродолжительного преследования был задержан. Для установления всех обстоятельств патрульный экипаж доставил подозреваемого в ОВД. Полицейские выяснили, что задержанный - 34-летний местный житель ранее судим за грабеж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

По предварительным данным конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя. Потерпевший - 45-летний местный житель ранее судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков и похищение документов обозвал знакомого и ударил его палкой. В ответ оппонент нанес ножевые ранения своему обидчику. Мужчина скончался до приезда медицинских работников. Очевидцем произошедшего стал житель ближайшего дома.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





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Комментарии



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