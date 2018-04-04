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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти полицейские ищут потерпевших от действий двух женщин, которые обворовывали пенсионеров

4 апреля 2018 14:32
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В ноябре 2017 года на территории Центрального района Тольятти была совершена серия краж в отношении людей пенсионного возраста.
В ноябре 2017 года на территории Центрального района Тольятти была совершена серия краж в отношении людей пенсионного возраста.
Как установили сотрудники органов внутренних дел, две неизвестные женщины, входя в доверие к пенсионерам, под видом проверки газовых плит, систем отопления и водоснабжения, проникали в квартиры и тайно похищали денежные средства, принадлежащие пожилым людям. Всего по данным фактам в настоящее время возбуждено 5 уголовных дел, предварительный ущерб составил 245 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий 4 апреля 2018 года сотрудниками полиции задержана одна из предполагаемых злоумышленниц 1980 года рождения. По данным полицейских, женщина со своей знакомой в ноябре прошлого года вошли в доверие к пенсионерке 1927 года рождения и под видом проверки труб проникли в ее квартиру. После подозреваемые убедили потерпевшую, что ей полагается единовременная выплата в размере 1 000 рублей. Передав пенсионерке фальшивую денежную купюру – билет «Банка приколов» достоинством 5 000 рублей, злоумышленницы, получая сдачу, выяснили, где пенсионерка хранит деньги. Затем, по имеющейся информации, одна отвлекала пожилую женщину, а вторая похитила из шкафа денежные средства в сумме 45 000 рублей. По признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность соучастницы задержанной. Ей оказалась женщина 1994 года рождения.

Стражи правопорядка выяснили, что подозреваемые проживают в Перми, нигде не работают, ранее не судимы, и в Тольятти приехали с целью совершения хищений денег. В настоящий момент они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сотрудники УМВД России по г.Тольятти призывают всех, кто пострадал от действий задержанных, обратиться по тел. 8 (8482) 93-49-51, 39-10-51 или 02, 891-712-11715, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 




Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Комментарии



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4 апреля 2018  18:45
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