В Тольятти полицейские ищут потерпевших от действий двух женщин, которые обворовывали пенсионеров

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Как установили сотрудники органов внутренних дел, две неизвестные женщины, входя в доверие к пенсионерам, под видом проверки газовых плит, систем отопления и водоснабжения, проникали в квартиры и тайно похищали денежные средства, принадлежащие пожилым людям. Всего по данным фактам в настоящее время возбуждено 5 уголовных дел, предварительный ущерб составил 245 тысяч рублей.В результате оперативных мероприятий 4 апреля 2018 года сотрудниками полиции задержана одна из предполагаемых злоумышленниц 1980 года рождения. По данным полицейских, женщина со своей знакомой в ноябре прошлого года вошли в доверие к пенсионерке 1927 года рождения и под видом проверки труб проникли в ее квартиру. После подозреваемые убедили потерпевшую, что ей полагается единовременная выплата в размере 1 000 рублей. Передав пенсионерке фальшивую денежную купюру – билет «Банка приколов» достоинством 5 000 рублей, злоумышленницы, получая сдачу, выяснили, где пенсионерка хранит деньги. Затем, по имеющейся информации, одна отвлекала пожилую женщину, а вторая похитила из шкафа денежные средства в сумме 45 000 рублей. По признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность соучастницы задержанной. Ей оказалась женщина 1994 года рождения.Стражи правопорядка выяснили, что подозреваемые проживают в Перми, нигде не работают, ранее не судимы, и в Тольятти приехали с целью совершения хищений денег. В настоящий момент они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.Сотрудники УМВД России по г.Тольятти призывают всех, кто пострадал от действий задержанных, обратиться по тел. 8 (8482) 93-49-51, 39-10-51 или 02, 891-712-11715, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области