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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

7 февраля 2017 20:10
4614
Известность в общероссийском масштабе ему принесло участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ.
Как сообщает tlt.ru, тело Андрея Жданова в его собственной квартире обнаружили сегодня утром родственники. Обстоятельства его гибели, уточняются.

Андрей Жданов являлся выпускником Литературного института имени Горького, много лет работал редактором корпоративной газеты «Призыв» ОАО «Куйбышевазот». Известность в общероссийском масштабе ему принесло участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ.
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Комментарии



Закон
7 февраля 2017  23:25
Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Святослав Спирчагов осуществляет телефонные звонки на номера университета и высказывает бранные, оскорбительные слова и выражения в адрес помощника ректора и других сотрудников.
За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф
Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Святослав Спирчагов осуществляет телефонные звонки на номера университета и высказывает бранные,... Закон
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7 февраля 2017  20:22
Они подозреваются в совершении преступлений по статье
В Жигулевске руководство «Тольяттинской Птицефабрики» подозревается в совершении налоговых преступлений
Они подозреваются в совершении преступлений по статье "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов" и... Закон
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7 февраля 2017  13:08
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Из Самарской области выдворили 6 нелегальных мигрантов
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159
7 февраля 2017  10:06
На ул. Александра Матросова в Самаре алкоголь продавали без лицензии
На ул. Александра Матросова в Самаре алкоголь продавали без лицензии
В полицию обратились бдительные граждане. Закон
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6 февраля 2017  19:59
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239
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В результате негативного воздействия вред, причиненный почве и животному миру, составил более 2,5 млн.руб.
В Ставропольском районе Самары отходы серной кислоты незаконно сливали на почву около села Васильевка
  Закон
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Происшествия
7 февраля 2017  22:43
Нападение на него зафиксировала камера наблюдения. Судя по записи, убийц было двое. Они наносили жертве удары арматурой по голове.
В Москве забили насмерть народного целителя, которым была недовольна клиентка
Нападение на него зафиксировала камера наблюдения. Судя по записи, убийц было двое. Они наносили жертве удары арматурой по голове.  Происшествия
82
7 февраля 2017  20:55
Оказалось, что она отравилась угарным газом от газового водонагревателя.
В Самаре, в одной из квартир на улице Победы, молодая женщина отравилась угарным газом, принимая ванну
Оказалось, что она отравилась угарным газом от газового водонагревателя.  Происшествия
100
7 февраля 2017  20:10
Известность в общероссийском масштабе ему принесло участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ.
В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов
Известность в общероссийском масштабе ему принесло участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ.  Происшествия
4610
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Криминал
7 февраля 2017  17:25
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7 февраля 2017  13:38
На пожилую жительницу Самарской области в квартире напали разбойники с электрошокером
На пожилую жительницу Самарской области в квартире напали разбойники с электрошокером
Преступников помогли обнаружить соседи. Криминал
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7 февраля 2017  13:22
В Самаре совершен налет на офис банка
В Самаре совершен налет на офис банка
Полицейские просят откликнуться очевидцев преступления. Криминал
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Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
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Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
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14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
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2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
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Она стала жертвой внезапного мороза.
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«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
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11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
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1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
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31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
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В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
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26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
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В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
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