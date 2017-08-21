В Тольятти подзащитный подозревается в краже денег у своего адвоката
21 августа 2017 16:49
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По версии следствия, после рассмотрения уголовного дела в Центральном районном суде Тольятти в отношении 22-летнего жителя города Тольятти, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы условно за совершение кражи, мошенничество и хранение наркотиков, адвокат по просьбе осужденного решил довезти его в Октябрьск.
По пути молодой человек попросил у адвоката сотовый телефон для того, чтобы написать сообщение другу. Получив его, некоторое время разговаривал по телефону, отправил смс и вернул обратно.
Приехав в Октябрьск, молодой человек вышел из машины и попросил его немного подождать, пока он возьмет дома деньги, чтобы компенсировать затраты за проезд. Так и не дождавшись молодого человека, адвокат вернулся в Тольятти.
Дома, зайдя в личный кабинет «Сбербанк Онлайн», адвокат обнаружил, что с его банковской карточки сняты 8 тысяч рублей, что составляет лимит суммы, которую можно перевести за сутки. Всё сопоставив, адвокат понял, что деньги с его карты мог перевести только его подзащитный.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".
Молодой человек задержан. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, ход расследования находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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