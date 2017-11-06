В Тольятти подросток украл из магазина два флакона туалетной воды, чтоб купить себе электронную сигарету

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В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили, что к ограблению причастен несовершеннолетний 2003 года рождения. Мальчик сообщил сотрудникам полиции о том, что ему не хватало денег на электронную сигарету, и думал, что ограбив магазин, он сможет продать похищенное и на вырученные деньги купить желаемое.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.