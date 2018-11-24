В Тольятти подросток украл из магазина 52 палки колбасы
24 ноября 2018 14:40
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Он пояснила, что в этот день к ним в торговую точку зашел подросток, который очень долго ходил, рассматривал продукцию, но ничего не покупал. Воспользовавшись моментом, когда продавцы-консультанты отвлеклись, парень похитил 52 палки колбасы, после чего покинул помещение магазина.
В результате оперативных мероприятий вора задержали сотрудники ОП Тольятти. По данным полиции, им оказался местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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