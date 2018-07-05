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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти подросток через окно общего балкона пытался попасть в квартиру на 11-м этаже, где проживает его знакомая, и сорвался

5 июля 2018 16:46
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Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего школьника.
В Тольятти возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего школьника. Инцидент датирован 24 июня 2018 года. От дома №29 на Приморском бульваре в больницу с диагнозом «политравма» был доставлен учащийся средней школы Ф. 2002 года рождения, проживавший в селе Ягодное, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как выяснилось, подросток через окно общего балкона пытался попасть в квартиру на 11-м этаже, где проживает его знакомая и ровесница Р., ученица школы №73, но не удержался и упал вниз. Почему подросток не мог зайти к знакомой девушке обычным путем — через дверь — не совсем понятно, но по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение несовершеннолетнего до самоубийства». Санкция статьи — до 15 лет колонии.

Случаи, когда несовершеннолетние или совсем маленькие дети падают из окон или с балконов, к сожалению, в регионе не редкость. В марте 2018 года с общего балкона 15-го этажа дома №9 на улице Фрунзе в Тольятти сорвался 14-летний мальчик. Подросток погиб, возбуждалось уголовное дело по той же статье УК РФ. Совсем недавно в Самаре насмерть разбился 16-летний юноша, который решил пройти по карнизу из окна на балкон на 11-м этаже. 
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