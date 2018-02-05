В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка

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По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти начата доследственная проверка. По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна. Назначено судебно – медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото из открытых источников