Я нашел ошибку
Главные новости: 
По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.
В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка
На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел
На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.
На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась
Турнир проходил в Интернете по фотографиям.
22-летний казахстанец вышел в финал женского конкурса красоты, после чего признался, что он не девушка
Он предложил им юридическую помощь и заявил, что без Путина Россию ждал бы майдан.
Бизнес-омбудсмен Титов провел в Лондоне встречу со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами
По словам северокорейского лидера, этот вид транспорта крайне необходим для обеспечения цивилизованной жизни корейцев.
Ким Чен Ын с женой прокатился на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну
Спасти его не удалось.
Трагедия в Тольятти: на химическом предприятии работника затянуло на вал привода питателя
При этом, средняя зарплата в регионе равнялась 29 692 рублям, что выше на 5,5 %, чем в январе-ноябре 2016 года.
Доходы населения в губернии в 2017 году сократились на 5,4 %
сегодня  Понедельник, 5 февраля, 04:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 56.04
-0.22
EUR 70.1
0.31
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка

5 февраля 2018 00:49
247
По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.
Напомним, 3 февраля с 20 до 21 часа с 6 этажа одного из общежитий по улице Дзержинского в Тольятти, в результате несчастного случая упали 14 летняя девочка и 17 летний парень, которые были доставлены в больницу. Мальчик от полученных повреждений скончался в этот же день.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти начата доследственная проверка. По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна. Назначено судебно – медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
2 февраля 2018  17:20
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.
ГИБДД: За оставление водителями места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить... Закон
421
2 февраля 2018  16:06
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
  Закон
364
1 февраля 2018  23:32
Суд счел вину Белых полностью доказанной. Экс-губернатор считает свое преследование провокацией.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил восемь лет колонии
Суд счел вину Белых полностью доказанной. Экс-губернатор считает свое преследование провокацией.   Закон
397
1 февраля 2018  19:15
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов.
В Тольятти предстанет перед судом похититель детских колясок и велосипедов
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками... Закон
241
1 февраля 2018  18:57
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Тольятти осужден угонщик дорогих автомобилей
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
259
1 февраля 2018  18:27
В результате преступных действий женщине причинен материальный ущерб в 229 000 рублей.
Два самарца отправятся на длительный срок в колонию за похищение женщины и вымогательство
В результате преступных действий женщине причинен материальный ущерб в 229 000 рублей.  Закон
278
1 февраля 2018  14:58
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.
В Самаре генеральный директор АНО «Поволжская лаборатория судебной экспертизы» подозревается в коммерческом подкупе
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.  Закон
381
Весь список
Происшествия
5 февраля 2018  00:49
По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.
В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка
 По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.  Происшествия
243
4 февраля 2018  18:56
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.
На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.  Происшествия
769
4 февраля 2018  15:18
Спасти его не удалось.
Трагедия в Тольятти: на химическом предприятии работника затянуло на вал привода питателя
Спасти его не удалось. Происшествия
417
Весь список
Криминал
4 февраля 2018  12:40
Житель Безенчукского района украл из автомобиля барсетку с документами, чтобы вернуть их за деньги До этого он проверял машины, надеясь найти открытую.
Житель Безенчукского района украл из автомобиля барсетку с документами, чтобы вернуть их за деньги
До этого он проверял машины, надеясь найти открытую. Криминал
239
4 февраля 2018  11:23
В Безенчукском районе хозяин квартиры прихватил стиральную машинку жильцов Он собрался, продав ее, отдать долг знакомым.
В Безенчукском районе хозяин квартиры прихватил стиральную машинку жильцов
  Он собрался, продав ее, отдать долг знакомым. Криминал
235
4 февраля 2018  11:00
Трое молодых самарцев ограбили прохожего Одному из подозреваемых было не больше 18 лет.
Трое молодых самарцев ограбили прохожего
Одному из подозреваемых было не больше 18 лет. Криминал
316
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
470
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
494
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1707
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
566
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
563
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7193
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
316
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3394
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1972
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2408
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2293
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1921
Весь список

Мероприятия
Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре
Сегодня в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
В СОУНБ откроется выставка «Больше, чем футбол»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка

243

На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел

79

На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась

59
за неделю

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

1735

В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись KIA и Citroen

1591

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1528
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда