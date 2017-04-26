В Тольятти под колеса «Lada Granta» попали две девочки, которые вместе с матерью переходили дорогу в неположенном месте

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38-летний водитель автомобиля «Lada Granta» двигался со стороны Автозаводского шоссе в направлении улицы Ленина. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на двух девочек в возрасте 13-ти и 9-ти лет, пересекавших проезжую часть в неположенном месте в сопровождении своей матери.В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, с которыми в дальнейшем самостоятельно обратились в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи приняли решение о госпитализации старшей из девочек и о назначении амбулаторного лечения младшей.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.