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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти пешеход попал под колеса

1 мая 2017 12:02
137
В Тольятти пешеход попал под колеса
Авария произошла на перекрестке Матросова-Чайкиной.

Сегодня, 1 мая в Тольятти произошло ДТП с пешеходом. На перекрестке Матросова-Чайкиной автомобиль сбил мужчину. Как пишут очевидцы в группе «Происшествия Тольятти», машина ехала на зеленый. По предварительным данным, пострадавший остался в живых? его увезли в больницу. Устанавливают обстоятельства аварии.

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